Na próxima terça (26), o depoimento do general da reserva Augusto Heleno à CPMI do 8 de Janeiro, na Câmara, surge na onda das novas urgências por explicações. Interlocutor de Jair Bolsonaro, Heleno poderá confirmar se houve ou não ameaça de prisão ao ex-presidente, feita por um comandante militar, por conta do plano de golpe. O ex-chefe do GSI nega as articulações, e afirma que "um golpe, para ter sucesso, precisa ter líderes, um líder principal". No dia dos ataques à Praça dos Três Poderes, dois membros da gestão de Heleno no GSI, os generais de divisão Carlos José Russo Assumpção Penteado e Carlos Feitosa Rodrigues, estavam trabalhando.

Rosa Weber se aposenta em breve, fez questão de votar em temas difíceis (o marco temporal, a punição aos golpistas), e na quinta (28) o ministro Luís Roberto Barroso toma posse na presidência do STF. São estilos diferentes de comunicação. Barroso já defendeu o papel iluminista do tribunal, "em conjunturas nas quais é preciso empurrar a história". Caberá ao novo presidente decidir quando a votação sobre o aborto será retomada, dessa vez, em debate presencial.

*****************************

Parceiros na Ásia. O presidente Lula recebe na segunda (25), no Palácio do Planalto, a visita oficial do primeiro-ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinh. Leia em Opera Mundi sobre as relações comerciais e diplomáticas entre os dois países.

Túnel do tempo. Em Elas por Elas, novela das 18h da Globo que estreia na segunda (25), Deborah Secco interpreta Lara, uma das sete amigas que se reencontram após 25 anos de separação. O elenco também tem Lázaro Ramos e Isabel Teixeira. Splash apresenta os personagens.

Brasileirão. Às 20h de segunda (25), tem América-MG x Vasco, times que estão entre os últimos colocados do campeonato, na zona de rebaixamento. Veja a classificação e a agenda de jogos na tabela.