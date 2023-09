Liga dos Campeões. São quatro jogos na terça (19): às 13h45, Milan x Newcastle; às 16h, PSG x Borussia Dortmund, Manchester City x Estrela Vermelha e Barcelona x Antwerp.

A Fazenda, o retorno. Terça próxima (19) é o dia para acompanhar a entrada dos peões no reality show A Fazenda, da Record, às 22h30. Adriane Galisteu comanda a atração que tem 18 participantes já confinados e ainda vai anunciar mais quatro concorrentes. Na segunda (18) tem pré-estreia, quando o público vai conhecer os 10 famosos do Paiol. Acompanhe as enquetes e a cobertura em Splash.

Henrique Fogaça volta ao Masterchef. Encerrada a 10ª temporada com cozinheiros amadores, a Band TV retoma na terça (19) o Masterchef Profissionais. A quinta edição começa com 14 participantes, número que pode sofrer baixas, no plural mesmo, já na estreia, a partir das 22h30. O jurado Henrique Fogaça, que havia sido substituído por Rodrigo Oliveira, promete provas difíceis: "É gratificante saber que o público sentiu falta, mas agora estou de volta com os dois pés no peito. Vacilou, rodou", disse.

Placar apertado. Depois de dois dias de reunião, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia no final da tarde de quarta (20) a decisão sobre a taxa de juros. No mês passado, os juros da taxa Selic caíram de 13,75% para 13,25%, a primeira baixa em muito tempo, com placar de 5 a 4 entre os diretores. Dois anos atrás, em setembro de 2021, a taxa Selic estava em 6,25%.

Pré-olímpico de vôlei. De quarta a domingo (24), a seleção brasileira de vôlei feminino tem quatro duelos na busca por uma vaga em Paris, nas Olimpíadas de 2024. Brasil x Porto Rico jogam às 4h (hora de Brasília) na quarta (20); na sexta (22), também às 4h, as brasileiras enfrentam a Turquia; sábado é a vez da Bélgica, às 4h, e no domingo tem Brasil x Japão, às 7h25.