Uma assembleia unificada foi agendada para as 5h30 de segunda, na porta da GM. Pouco antes deste horário, devem estar desembarcando no Rio de Janeiro os passageiros do oitavo voo da FAB (Força Aérea Brasileira) com brasileiros repatriados de Israel. A população palestina segue agonizando e morrendo na Faixa de Gaza, sob bombardeios, e a ajuda humanitária entra a conta-gotas, pelo Egito. A coisa está tão feia que motivou uma conversa entre o papa Francisco e Joe Biden, presidente norte-americano, neste domingo, depois de o papa pedir "irmãos, parem" diante da multidão na Praça de São Pedro. Biden é católico.

No Congresso, debates e votações da pauta econômica (os impostos para os super-ricos, a reforma tributária) serão retomados com o retorno ao Brasil do presidente da Câmara, Arthur Lira. Distante do mar de angústias da política internacional, alguma alegria tem vindo do esporte: os Jogos Pan-Americanos começaram em Santiago, no Chile, com 40 países disputando os pódios. Veja o quadro de medalhas até agora. A delegação brasileira fechou o primeiro dia com 13 medalhas. Acompanhe a agenda e a cobertura em UOL Esporte e Olhar Olímpico.

Fuga e acolhida. Está prevista para a madrugada de segunda (23) a chegada ao Rio de Janeiro do oitavo voo da FAB (Força Aérea Brasileira) vindo de Tel Aviv, com brasileiros resgatados da guerra entre Israel e Hamas; 23 de outubro é Dia do Aviador e da FAB, em homenagem a Santos Dumont.

Sinergia. Arthur Lira, presidente da Câmara, volta de viagem da Índia e da China na segunda (23). O deputado e um grupo de parlamentares foram recebidos em Pequim, na sexta (20), pelo presidente Xi Jinping, que mencionou a sinergia entre os dois países.

Energia de Guri. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai à Venezuela na segunda (23) a fim de negociar a retomada da importação de energia elétrica para Roraima, produzida na usina hidrelétrica de Guri. Roraima é o único estado brasileiro não conectado ao SIN (Sistema Interligado Nacional).