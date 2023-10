A tristeza e o horror da guerra desviam a atenção da beleza de uma conquista inédita para o Brasil no esporte neste domingo (8), o pódio com a norte-americana Simone Biles e duas ginastas brasileiras na prova do solo, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva. Encerrado o Mundial da Antuérpia, e o pré-olímpico de vôlei masculino, também com classificação, as atenções se voltam para o futebol: na quinta (12), feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora Aparecida, a seleção brasileira comandada por Fernando Diniz recebe a Venezuela na Arena Cuiabá, no Mato Grosso. São as eliminatórias para a Copa-2026. Rafael Reis escreve sobre Matheus Cunha, o centroavante (quase) sem gols.

Antes do jogo e do feriado, na terça (10), o Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar mais ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele será julgado por usar de forma ilegal a estrutura da Presidência da República para transmitir lives em que se apresentava como candidato, e também por ter convocado entrevistas coletivas, no Palácio da Alvorada, em que governadores declararam apoiá-lo. Neste domingo (8), Bolsonaro esteve na praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), na marcha contra a descriminalização do aborto, e repetiu o discurso delirante de que os manifestantes golpistas que destruíram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro eram "patriotas" que "entraram numa armadilha".

"Não sei se vocês repararam. Foi só a gente deixar a Presidência, parece que as portas do inferno se abriram atrás de nós", disse Bolsonaro. Leia aqui.

*******************************

Novidades para renegociar dívidas. Começa na segunda (9) a nova etapa do Desenrola, com a utilização de uma plataforma digital para o programa de renegociação de dívidas do governo federal. Serão oferecidos grandes descontos, com prioridade para dívidas de até R$ 5 mil, entre outras. Veja quem pode participar e como criar uma conta gov.br nível prata ou ouro.

Fraude global. Na segunda (9), a CPI das Pirâmides Financeiras tem discussão e votação do relatório final. Ricardo Silva (PSD-SP), o relator, afirmou ao UOL News na sexta (6) que a empresa 123milhas não tinha viabilidade para o modelo de venda de passagens que praticava.