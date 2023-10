No meio do caos e da escalada da violência, a Força Aérea Brasileira (FAB) agiu rápido e com cinco voos conseguiu resgatar 916 brasileiros a partir de Israel ao longo da semana. A viagem de volta mais recente pousou no Aeroporto do Galeão, no Rio, na madrugada deste domingo (15).

Longe do Oriente Médio, entre os vizinhos sul-americanos, o Equador elege o presidente hoje, em segundo turno, e a Argentina vai às urnas no próximo domingo (22). No Chile a disputa será outra, por medalhas no esporte, a partir de sexta (20). Os Jogos Pan-Americanos 2023 vão receber a maior delegação brasileira da história, com 1.020 pessoas, entre elas 623 atletas. A medalhista olímpica Rayssa Leal é a mais jovem, aos 15 anos. No time de grandes apostas estão os judocas Rafaela Silva e Daniel Cargnin (leia o perfil), os ginastas Arthur Nory, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa, a tenista Luísa Stefani e o nadador Guilherme Costa, entre outros.

Dólar em alta. O Banco Central divulga às segundas (16) o relatório Focus com projeções para os indicadores econômicos neste ano e nos próximos. Na semana passada, o mercado financeiro manteve em 2,92% a mediana para a alta do PIB brasileiro em 2023. O cenário para a taxa de câmbio teve alteração, passando de R$ 4,95 para R$ 5,00.

Investimentos na Ásia. Depois de tomar posse como presidente do grupo de chefes de Parlamento do G20 em Nova Déli, na Índia, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, está na China para agenda com políticos e empresários em Xangai e Pequim. Lira retorna ao Brasil no dia 22 de outubro.

Eliminatórias da Eurocopa. Às 15h45, jogam na segunda (16) Grécia x Holanda, Bélgica x Suécia e Bósnia-Herzegóvina x Portugal. Na terça (17), tem Inglaterra x Itália pelas eliminatórias.