A Justiça paulista determinou a penhora de 30% das verbas que o treinador Antônio Carlos Zago tem a receber da rescisão contratual com o Coritiba, clube do qual foi demitido no final de junho.

Também foram penhorados 100% dos valores que Zago, ex-zagueiro campeão por Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, deverá ganhar em um contrato de cessão de uso de imagem com a empresa ADM Esporte Futebol.

A decisão foi tomada em um processo no qual o Banco Santander cobra do ex-zagueiro uma dívida calculada em R$ 1,7 milhão.