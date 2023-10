O bloqueio das contas de Giselle Bezerra foi solicitado pelos advogados do ex-ministro da Saúde com o argumento de que Ciro oculta seu patrimônio para não pagar a dívida. Serra disse à Justiça que o ex-governador do Ceará havia vendido um imóvel e que o dinheiro obtido com o negócio havia sido depositado na conta da esposa.

Ciro disse à Justiça que não escondeu seu patrimônio e que acusação é leviana. Afirmou também que Giselle não é parte do processo e que o bloqueio de suas contas seria uma medida arbitrária. "Nós nem convivíamos à época dos fatos", declarou no processo. Ele disse ainda que a sua relação é em regime de separação de bens e que o casal não tem bens em comum.

A juíza Elaine Faria Evaristo disse na decisão que o bloqueio atinge o seu patrimônio, e não o de Giselle, ressaltando que parte do valor recebido pela venda do imóvel foi depositado na conta da mulher do ex-governador.

Ciro e Giselle ainda podem recorrer da ordem de bloqueio.