Depois desse jogo, a Sportv resolveu criar um vídeo chamado "Os Vacilos dos Goleiros do Brasileirão", apresentando falhas em inserções em sua programação.

O goleiro Alexandre Cajuru falhou no gol de João Paulo para a Ponte Preta sobre o CSA em agosto de 2020.

Cajuru processou a Globo em maio do no ano passado dizendo que a sua falha foi exibida todos os dias desde setembro de 2020 na grade de jogos da emissora. Segundo o goleiro, apenas o seu erro e o de um outro colega fazem parte do quadro.

Cajuru disse que a exibição sistemática do gol acabou com a sua carreira. "Após o massacre que a emissora proporcionou, o autor [do processo] não conseguiu renovar seu contrato e tem tido muitas dificuldades para conseguir contrato com equipes da 1ª divisão", afirmou seu advogado à Justiça.

O goleiro disse no processo que já havia sofrido um grande abalo emocional em razão da falha, sentindo-se culpado. Mas achava que, com o tempo, os torcedores e os dirigentes se esqueceriam do ocorrido.

"A Globo, porém, com nítido cunho vexatório, não deixa a sociedade esquecer", declarou o advogado no processo. A repetição sistemática, disse, gerou um novo trauma.