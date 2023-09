A ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) elaborou um recurso ao STF (Superior Tribunal Federal) contestando a decisão do ministro Dias Toffoli de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. Após consultar juristas e um ministro do STF, o colunista do UOL Tales Faria afirmou durante o programa Análise da Notícia que a tendência é que o Supremo sequer analise o recurso.

STF tende a nem avaliar agravo da ANPR, que não integra acordo da Odebrecht. Tales Faria

ANPR não tem legitimidade. Juristas afirmaram que a Segunda Turma do STF não deverá levar em conta a reclamação da ANPR pelo fato de a Associação não ter legitimidade para contestar a decisão de Toffoli.