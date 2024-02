Os papelões de Lula: ofende judeus e passa pano para Maduro e Putin

Lula consumou uma das piores das canalhices, ou seja, a de usar fato passado, consagrado como genocídio, para atribuí-lo, sem apoio legal e real, ao povo que o sofreu. E que foi vítima de terrorismo voltado a varrer o Estado de Israel do mapa.

Lula e o duplo passar de pano

No seu terceiro mandato presidencial, Lula busca recuperar a imagem de líder internacional. Então, e ao contrário dos tempos passados, quando era "o cara" e angariou respeito, Lula quer agradar a todos. Passou, assim, a ter um discurso para cada ocasião e sem se preocupar com as ambiguidades, como se pode notar, por exemplo, com o acontecido no último final de semana.

Por partes.

1. Sobre a morte do nacionalista e patriota Alexei Navalni, Lula disse não querer se precipitar e frisou preferir aguardar o fim das apurações e o resultado do exame cadavérico.

Ora, não se coloca um opositor político, como mandou fazer o autocrata Putin, em presídio no Ártico russo, com as temperaturas mais baixas do planeta. E nem a uma distância de mais de 2.000 km de Moscou, residência da esposa e dois filhos, para dificultar as visitas.