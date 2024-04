Moro manda ética às favas: candidato a uma 'boquinha' no 'Gilmarpalooza'?

Moro é um oportunista que usou a Justiça para se lançar na política, virar ministro de Jair Bolsonaro, sair pré-candidato à Presidência da República e se agarrar num cargo de senador.

Sua última sentença engrossou o coro dos adeptos da máxima romana do "habent sua sidera lites", no sentido de a Justiça ser algo a não se levar a sério.

Na sua descontrolada ambição, Moro traiu o seu padrinho político, senador e ex-governador Álvaro Dias: Moro concorreu ao senado contra Dias e o venceu em votação apertada, com diferença de cerca de 4% dos votos válidos. Mais um caso de criatura se voltando contra o criador.

Moro usou do prestigio adquirido com os processos da Lava Jato até para lançar a esposa na política, tendo ela sido eleita deputada federal por São Paulo, com fraude na declaração de domicílio eleitoral.

No particular, a megalomania do casal Moro abraçou o argentarismo, e duas remunerações, de senador e deputada, entram mensalmente no caixa familiar.

Na apelidada "rádio corredor dos fóruns e palácios de justiça" circula o informe de que a mosca azul picou Moro e sua esposa em Brasília. Isso quando Moro foi juiz auxiliar da então ministra do STF Rosa Weber. Aí, o casal começou a perceber que Curitiba ficou pequena para as suas aspirações e megalomanias.