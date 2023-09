Entrevista de Wasseff sobre Adélio é antiga; investigação não foi concluída

A reportagem não cita suposta relação entre Adélio Bispo e partidos ou políticos de esquerda.

Agiu sozinho. A Polícia Federal, em dois inquéritos, concluiu que Adélio agiu sozinho, sem o envolvimento de mandantes ou comparsas, e que foi movido por discordâncias políticas (aqui). No ano passado, as investigações foram reabertas com foco no financiamento dos advogados que o defenderam inicialmente (aqui).

Na terça-feira (19), o UOL Confere mostrou que é falsa a afirmação de que Adélio Bispo confessou suposto envolvimento do PT, PSOL e MDB no episódio (aqui). A defesa de Adélio negou a afirmação.

Viralização. Uma publicação no Facebook com a montagem distorcida, feita na última terça-feira (19), registra 784 mil visualizações, 61 mil curtidas, 13 mil comentários e 36 mil compartilhamentos. Já um post no Kwai, publicado na segunda-feira (18), tem 63,6 mil visualizações, 5,6 mil curtidas e 1,2 mil comentários.

