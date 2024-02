É falso que Coca-Cola, Fanta Uva e Fanta Laranja levaram pessoas a hospital

Por que é falso

Substâncias tóxicas citadas na mensagem sequer existem. A "fenofinol", "almeido" e "voliteral" não existem e não são encontradas em livros técnicos de referência para substâncias químicas, disse a Coca-Cola em nota ao UOL Confere. Veja:

A Coca-Cola Brasil esclarece que são falsas as mensagens compartilhadas na internet e em aplicativos de conversa sobre prejuízos à saúde causados pela ingestão de Fanta Uva, Fanta Laranja e Coca-Cola. Todos os produtos do portfólio da Companhia atendem aos mais rígidos controles de qualidade e às determinações legais em vigor, e todos os ingredientes presentes nos produtos são declarados nos rótulos. Vale ressaltar que as substâncias "fenofinol", "almeido" e "voliteral", indicadas como causadoras da suposta intoxicação, não existem e não são encontradas em livros técnicos de referência para substâncias químicas.

Coca-Cola, em nota

Hospital não teve internações por esse motivo. Não foram registradas internações por consumo de refrigerante no Hospital das Clínicas de São Paulo, segundo a unidade de saúde, em nota ao UOL Confere. "O Hospital das Clínicas da FMUSP informa que é inverídica a informação de que 23 pessoas foram internadas por intoxicação por ingestão de refrigerante. Não há qualquer registro deste acontecido na unidade".

Testes não foram feitos pelo Grupo Fleury. Ao UOL Confere, o instituto negou que tenha feito testes com refrigerantes e ressaltou que o boato é antigo. "O Fleury Medicina e Saúde declara que se trata de boato que circula na Internet há mais de 15 anos, com algumas variações sobre o nome das instituições e dos produtos citados. A empresa reitera que nunca realizou testes com esse refrigerante e alerta os seguidores das redes sociais para a importância de sempre checar informações sobre saúde com fontes que são referência no setor".

O conteúdo também foi checado por Aos Fatos, em 2019 (aqui), e pelo Boatos, em 2020 (aqui).