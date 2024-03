Suplementos anunciados de forma enganosa podem levar a transplante; entenda

Produtos alegam falsamente serem aprovados pela Anvisa e usam Inteligência Artificial para propaganda Imagem: Editoria de Arte/UOL

Adoecer pessoas não é liberdade de expressão, ganhar dinheiro adoecendo pessoas não é liberdade de expressão. É preciso controlar a rede social. Isso tem a ver com responsabilidade social.

Raymundo Paraná

Evitar comprar medicamento pela internet, desconfiar de propaganda com famosos e verificar a procedência do produto. Essas são as indicações do portal do médico Drauzio Varella sobre esse tipo de produto que se passa por medicamento, segundo a jornalista e filha do oncologista, Mariana Varella. "Mas o principal é não usar medicação nem suplementação sem indicação médica ou de nutricionista", destaca. Até mesmo os produtos ditos naturais, especialmente os vendidos em cápsulas, devem ser vistos com desconfiança. "Não é porque é natural que é seguro", afirma a jornalista.

O doutor Drauzio considera que o uso da imagem dele causa muito mais dano para a saúde pública que para a imagem pessoal dele, porque induz as pessoas a consumirem produtos que a gente não sabe o que tem dentro e não conhece a segurança e a eficácia.

Mariana Varella

Projeto de lei sobre o assunto. Há na Câmara, um projeto de lei, de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), para criminalizar a propaganda enganosa de suplementos alimentares (veja aqui e aqui). Atualmente a punição prevista é suspensão da venda e multa. O projeto de lei aguarda parecer na Comissão de Saúde da Câmara.