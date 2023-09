Região Sul tem registro de chuva forte, mas sem influência de novo ciclone

A capital gaúcha e outras cidades foram atingidas por uma forte chuva na noite de ontem. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse que não houve registro de "maiores problemas". Em entrevista à Globonews, ele relatou que o acumulado de chuva foi de 100 milímetros.

O Inmet alerta a população para a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo e dos avisos meteorológicos especiais, além de seguir as recomendações da Defesa Civil.

Também há risco de chuva forte nos estados de Santa Catarina e Paraná, incluindo as capitais de Florianópolis e Curitiba. Santa Catarina registrou uma morte após passagem do ciclone.

Não haverá outro ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul. Segundo o Climatempo, um ciclone extratropical de forte intensidade se organiza sobre o oceano, na costa do Uruguai e da província de Buenos Aires, mas não terá nenhuma influência sobre a chuva que já ocorre sobre o Rio Grande do Sul. Ele não vai não vai avançar para o Sul do Brasil e nem para o Sudeste.

Tragédia afetou mais de 10 mil pessoas

A tragédia no Sul já deixou 42 mortos (41 deles no RS e um em SC) e 10,5 mil desalojados e desabrigados. Esta já é considerada a maior tragédia natural no Rio Grande do Sul das últimas décadas.