Zona oeste vira região com maior nº de tiroteios por disputa de área no Rio

Confrontos por tentativas de controle de áreas na zona oeste dobraram em relação a 2022. Naquele ano, a região contabilizou 27 tiroteios do tipo, responsáveis por 26 mortes — contra 59 confrontos e 22 óbitos na Zona Norte.

Dez bairros sem registros no ano retrasado tiveram casos em 2023.

Aumento dos casos em Bangu e Santa Cruz impressiona. Os dois bairros da zona oeste viram as trocas de tiro causadas por tentativas de tomada de território saltarem de 4 em 2022 para 22 no ano passado. O Morro do 48 e o Conjunto João XXIII são as localidades com mais registros.

Fogo Cruzado reúne dados enviados por usuários via celular. Após receber os alertas por meio do app, a plataforma checa as informações antes de divulgar. Ainda não há números consolidados em relação a fevereiro, mas não houve mudanças significativas no cenário em relação ao primeiro mês do ano.