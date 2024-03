Brazão ameaçou matar familiares de colega: 'Começo por neto, depois filho'

Irmãos Brazão e ex-chefe da Polícia Civil estão presos preventivamente. Além do conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado) Domingos Brazão, a PF prendeu ontem seu irmão Chiquinho, deputado federal, e o delegado Rivaldo Barbosa. A PF considera que os três são autores crime, que também matou o motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, na região central do Rio.

Procurado pelo UOL para falar sobre as acusações de ameaça, o advogado de Domingos Brazão não respondeu até a publicação deste texto. Ontem, o advogado Ubiratan Guedes afirmou que seu cliente é inocente no caso Marielle.

'Possibilidade de serem soltos é remota'

Risco de os irmãos Brazão interferirem nas investigações agora é menor. Para especialistas, a federalização das investigações distancia a Polícia Civil do Rio de Janeiro do caso. "No Rio, eles conseguiram intervir mais no processo, como vimos com o próprio delegado Rivaldo Barbosa, que investigava o caso e estava envolvido no crime", afirma Alessandra Garcia Lucio, especialista em processo penal pela USP.

A possibilidade de eles serem soltos é muito remota. Agora que o processo está no STF e com a PF, os irmãos Brazão não conseguirão intervir. A articulação dentro da Polícia Civil do RJ dificultava a investigação. Nesses longos cinco anos, antes de o processo ser federalizado, tivemos poucas respostas. Mas assim que o caso foi para a Polícia Federal, ganhou um desfecho, e outros envolvidos devem aparecer.

Alessandra Garcia Lucio, especialista em processo penal pela USP

Mais respostas sobre o caso Marielle devem aparecer a partir da prisão dos irmãos Brazão. "Agora temos os mandantes e quem articulou. As penas devem ser muito altas, já que eles são apontados como mandantes, e isso influencia na decisão de fazer uma delação, para atenuar as penas", diz.