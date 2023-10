Vítimas gravam vídeo se escondendo antes de serem mortas pelo Hamas; veja

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram algumas pessoas se escondendo de extremistas do Hamas durante a invasão à Israel no último sábado (7). Posteriormente, alguns jovens que estavam nesse grupo que buscava se proteger aparecem mortos.

O que aconteceu:

As vítimas se esconderam em uma base militar de Zakim. Na primeira parte do vídeo, é possível ver o grupo de pessoas se esconder no banheiro, entre os quais um militar armado com metralhadora. É possível ouvir tiros e gritos, enquanto eles tentam se proteger.