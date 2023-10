'Crimes estão sendo cometidos', diz ex-juíza de Haia sobre Israel e Hamas

No TPI, as investigações têm início a pedido de um Estado, organizações não governamentais ou de vítimas. Neste último caso, pessoas levam provas, fotos e testemunhos ao tribunal. Outro caminho é o TPI abrir um procedimento de inspeção ou inquérito e deixar as partes envolvidas apresentarem suas defesas.

Há 17 investigações em curso no TPI envolvendo países como República Democrática do Congo, Geórgia, Miamar, Afeganistão, Ucrânia, Filipinas, Palestina, entre outros. No conflito entre Rússia e Ucrânia, o tribunal criou um grupo de inspeção para coletar depoimentos sobre as violações.

As investigações podem também integrar processos já abertos. Steiner afirma que, em 2019, a Autoridade Palestina pediu que crimes de guerra cometidos na Cisjordânia e em território palestino fossem apurados. "A investigação fica aberta até que se investigue tudo, as causas podem estar lá atrás, como se fosse um processo".

Os crimes investigados são individualizados. "Eles são definidos individualmente, com datas, condições e autoria. Eventualmente podem ser julgados conjuntamente", explica a ex-juíza. Não há uma média de tempo para que os julgamentos ocorram — depende da complexidade dos casos e do recolhimento das provas. "Em meio a um conflito é muito difícil ir aos locais para recolher as provas", diz Steiner.

Orçamento e países que não cumprem decisões

Apesar de o TPI ser uma instância com jurisdição sobre todos os países do mundo, existem Estados que não aderiram ao Tratado de Roma. "Eles entendem que não estão sujeitos ao julgamento do Tribunal", afirma Furriela.