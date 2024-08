Candidato a vice em chapa de Kamala vai para o ataque contra Trump

Segundo o governo, dois mil manifestantes já foram presos nos protestos que contestam a apuração do Conselho Eleitoral que deu vitória a Maduro na eleição do dia 28 de julho. A líder da oposição, María Corina Machado, chamou as prisões de "campanha de terror". "Querem nos intimidar."

Ontem, líderes militares e das polícias da Venezuela participaram de um grande evento de apoio a Maduro. No discurso, o ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, usou a expressão "lealdade absoluta", para definir a relação entre os militares e Maduro.

Musk vai à guerra

Elon Musk processou nessa terça-feira uma associação de anunciantes e várias empresas por "boicotarem ilegalmente" a rede social X (ex-Twitter). "Tentamos pacificamente por dois anos, agora é guerra", escreveu Musk no X. Ele acusa a Federação Mundial de Anunciantes (WFA, na sigla em inglês) e multinacionais, como a Unilever, que fazem parte da Aliança Global para Mídias Responsáveis (GARM), de reduzir as receitas publicitárias do X em bilhões.

Muitos grandes anunciantes deixaram o Twitter após a compra de Musk, por preocupações sobre o nível de moderação de conteúdo sob a nova gestão. A receita do X vem caindo desde que Musk comprou o Twitter. Segundo o jornal New York Times, a empresa faturou US$ 114 milhões no segundo trimestre do ano, queda de 53% em relação a 2023.

Nobel no poder em Bangladesh

O prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus vai chefiar um governo interino em Bangladesh. Ele substituirá a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina, que fugiu do país na segunda-feira após mais de um mês de protestos de estudantes. Os confrontos entre as forças do governo e os manifestantes deixaram cerca de 300 mortos.