Israel divulga imagens de caças antes de ataque ao Irã

Imagem: Divulgação/Forças de Defesa de Israel

Entenda o conflito

Israel fez ataques em resposta à ofensiva do Irã no início do mês. O porta-voz das Forças de Defesa israelense, Daniel Hagari, fez um anúncio quando a ação foi concluída. As explosões foram registradas em várias cidades, incluindo algumas próximas à capital do país, Teerã.

O ataque usou dezenas de aeronaves da Força Aérea Israelense, incluindo caças, e foram realizados 1.600 quilômetros de Israel. De acordo com o governo de Netanyahu, todas as aeronaves retornaram com segurança às bases.