Josias: Wassef percorre subterrâneos como ameaça ao clã Bolsonaro

Wassef não se apresenta mais como advogado da família Bolsonaro e virou um operador. Nos subterrâneos, Wassef mandou recados nos últimos dias dizendo que está se considerando abandonado pela família. Esse personagem é muito surpreendente, pode sair com uma novidade e não comparecer ao depoimento. Josias de Souza, colunista do UOL

Brígido: Indicada por Lula ao STJ tem perfil progressista e difere de Zanin

Carolina Brígido destacou que a advogada Daniela Teixeira, indicada por Lula ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), tem perfil mais progressista do que Cristiano Zanin, escolhido pelo presidente para compor o STF (Supremo Tribunal Federal). A colunista explicou que a escolha de Lula por Daniela tem a ver com os planos do presidente para sua próxima indicação ao Supremo.

Pelas conversas que tive com Daniela, ela se mostrou bastante comprometida com a causa feminina. Para além de ser uma pessoa religiosa, ela tem perfil progressista, que vai agradar às minorias. É um perfil totalmente diferente do que vemos com Zanin no STF nas matérias de costumes. Não é à toa que Janja apoia Daniela, pois ela tem um perfil muito parecido com o da primeira-dama. Carolina Brígido, colunista do UOL

Jurista: Atraso em julgar marco temporal acirra conflitos e aumenta mortes

A jurista Vera Lúcia Araújo avaliou que a demora do STF para julgar o marco temporal contribui para aumentar os riscos aos povos indígenas e piora os conflitos por terras. Ela reforçou que o Supremo tem o dever de assegurar a pacificação nas terras indígenas e cessar a onda de violência predominante nestas regiões em disputa.