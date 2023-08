O colunista do UOL Kennedy Alencar afirmou durante o programa Análise da Notícia que uma possível delação de Mauro Cid à Polícia Federal iria ser um problema para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua avaliação, possíveis confissões de alguém de dentro do grupo de Bolsonaro iriam ajudar a desconstruir as mentiras do ex-presidente.

A delação de Cid reforçaria provas e demoliria a narrativa política de Bolsonaro. Kennedy Alencar

Crimes têm mais credibilidade narrados na voz de Mauro Cid. Já existe um caminhão de provas contra Bolsonaro mas, do ponto de vista jurídico e também da disputa de narrativas, uma delação de Mauro Cid tira a credibilidade e também ajuda a desconstruir as mentiras de Bolsonaro. Narrados pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente, os crimes ganham mais credibilidade do que apenas nos inquéritos da Polícia Federal e do Supremo.