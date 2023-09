Lula deve prender Putin? O papel do Brasil no Tribunal Penal Internacional

Afinal, Lula pode prender Putin?

O TPI (Tribunal Penal Internacional) emitiu mandados de prisão contra o líder russo em março deste ano, acusando-o do crime de guerra de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia. A Rússia negou que suas forças tenham se envolvido em crimes de guerra ou levado crianças ucranianas à força.

O Brasil, signatário do tratado (o Estatuto de Roma) que criou o tribunal, deveria cumprir as ordens dessa corte. A medida legal obrigaria os 123 Estados-membros do tribunal a prender Putin e transferi-lo para Haia para julgamento se ele pisar em seus territórios.

Putin é o terceiro presidente em exercício a ser alvo de um mandado de prisão do TPI, depois do sudanês Omar al-Bashir e do líbio Muammar Gaddafi.

Risco de impeachment. Após Lula recuar no discurso sobre uma possível vinda de Putin ao Brasil para a reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro em 2024, o colunista do UOL Wálter Maierovitch avaliou até mesmo o risco de o presidente sofrer um impeachment em razão de crime de responsabilidade —por não cumprir a ordem de prisão.