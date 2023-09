Rosa atende Moraes e marca julgamento de 4º réu do 8/1 no plenário virtual

O julgamento está marcado para ocorrer na sessão que começa dia 26 de setembro e vai até o dia 2 de outubro.

A quarta ação penal envolve Moacir José dos Santos, de 52 anos. Ele foi preso no Planalto e teve a presença comprovada por análise de material genético que deixou no local, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República). Outra prova seria um vídeo gravado no interior do prédio pelo próprio invasor.

Ele foi solto no início de agosto por ordem de Alexandre de Moraes. O ministro do STF, porém, fixou medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e cancelamento de passaporte, além da suspensão de porte de arma de fogo.

No processo, a defesa afirma que a presença do denunciado no Planalto não comprova que ele cometeu qualquer crime e que não há imagens que mostrem ele depredando o prédio ou pedindo a destituição do governo. O UOL não conseguiu contato com a advogada Shanisys Martins.

Santos se apresenta nas redes sociais como autônomo. Seu emprego mais recente, segundo o perfil no Facebook, foi de motorista em uma empresa de paisagismo.

STF condena três réus do 8/1

O STF condenou os três primeiros réus por tentativa de golpe nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.