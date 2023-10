Lindbergh chama Zambelli de 'terrorista'; deputada rebate: 'Não é homem'

O petista relembrou o 8 de Janeiro e acusou bolsonaristas de atos de terrorismo, incluindo os não concretizados —como a bomba deixada ao lado de um caminhão-tanque na véspera de Natal de 2022. "Isso não é terrorismo? Me falem do dia 24 de dezembro, uma noite de Natal. Milhares de civis poderiam estar mortos se aquilo tivesse acontecido", afirmou.

"Tô vendo uma deputada, que tá me interrompendo. Essa deputada aqui, andando com arma em punho, perseguindo uma pessoa nas vésperas da eleição. Isso é terrorismo, querida", disse Lindbergh, relembrando o episódio ocorrido em São Paulo. "Explodir bomba é terrorismo, essa é a verdade. A senhora é uma terrorista", continuou o deputado.

Zambelli, ao assumir o microfone, disse ter sido criticada após questionar Lindbergh se ele considerava o Hamas um grupo terrorista. A deputada associou sua crítica ao governo Lula. "Você não foi homem o suficiente pra dizer que o Hamas é terrorista. [...] O seu presidente anda de mãos dadas com pessoas que são terroristas e que apoiam o terrorismo".

"Um homem que não consegue honrar o que tem no meio das pernas", disse Zambelli a Lindbergh. Na fala, a deputada disse ter familiares abrigados em bunkers em Israel. "Eu tô com 11 familiares em Israel. Tenho tios que estão dentro de um quarto de aço blindado com bombas caindo ao lado", relatou a deputada.

Os dois deputados continuaram a discutir na Câmara, e parlamentares intervieram para separá-los após Zambelli se aproximar de Lindbergh.

Guerra entre Israel e Hamas chega ao 3º dia

A Faixa de Gaza está em guerra desde o último sábado (7), quando o grupo terrorista Hamas lançou o pior ataque a Israel nos últimos 50 anos.