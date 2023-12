Josias: Lula repete 'Dino comunista', mas cenário não é para brincadeira

O grande paradoxo desse encontro é que Fernando Haddad, o ministro mais cutucado e atacado internamente, inclusive pelo chefe da Casa Civil [Rui Costa], chega ao final do primeiro ano como o auxiliar do Lula mais produtivo. Aprovou boa parte de sua agenda no Congresso, elevou a nota de risco do Brasi e chega com resultados para mostrar.

O próprio presidente fustigou Haddad durante o ano ao dizer que a meta fiscal não era algo importante. Haddad é o ministro que chega mais bem posto a esta reunião, embora ainda esteja longe do ideal. Josias de Souza, colunista do UOL

