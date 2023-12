Deputado sobre Quaquá: Não podemos tolerar agressão; PT vai apurar caso

Temos que desconstituir qualquer machismo e homofobia. Essa é uma grande tarefa nossa. Em hipótese alguma podemos concordar com estas agressões. Nos próximos dias, deve haver uma investigação e, com certeza, um posicionamento do partido.

Também houve muitas agressões iniciadas pelos bolsonaristas. Ali não era mais um momento ideológico, mas de celebração. Estávamos lá para promulgar uma das principais reformas da economia brasileira. Houve, por parte dos bolsonaristas, uma organização sem respeito com as autoridades.

Sakamoto: Quaquá ajudou bolsonarismo a fazer um barraco na festa de Lula

Para o colunista Leonardo Sakamoto, Quaquá contribuiu com o bolsonarismo com o tapa em Donato e o xingamento contra Nikolas, ofuscando o clima de festa para Lula após a promulgação da reforma tributária no Congresso.