Tempus Veritatis, Venires: o que significam operações contra clã Bolsonaro

Desde o fim do mandato de Jair Bolsonaro (PL) como presidente, em 31 de dezembro de 2022, a família do ex-chefe do Executivo já foi alvo de operações da PF (Polícia Federal) ao menos seis vezes. Os nomes dessas ações variam do latim à Bíblia, passando por termos tecnológicos.

Operação Tempus Veritatis

A mais recente das operações, a Tempus Veritatis foi deflagrada nesta quinta-feira (8) e mira grupo que teria arquitetado um golpe após as eleições. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos alvos da PF.

O nome da operação vem do latim e quer dizer o tempo - ou a hora - da verdade. A inspiração vem das teorias falsas de que as eleições de 2022 teriam sido fraudadas e que o Exército poderia intervir para manter o ex-presidente no poder. Essas conspirações eram espalhadas por Bolsonaro e seus aliados.