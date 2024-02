Bilenky: Operação da PF serve de resposta a pedido de anistia de Bolsonaro

Apesar desse importante avanço e de pegar empresários maiores como Joveci [Xavier de Andrade] e Adauto [Lucio de Mesquita], há um grupo de empresários que financiou pesadamente as manifestações golpistas e que são do agronegócio. Mas em algum momento a Polícia Federal terá que bater na porta e fazer um 'toc toc toc' junto desses empresários que irrigaram as veias do golpismo nacional com dinheiro da produção agropecuária. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

