Alckmin defende regulação das redes em meio a conflito entre Musk e Moraes

Na segunda-feira (8), Pacheco disse que plataformas digitais lucram com falta de uma legislação para regulamentar o uso das redes e de inteligência artificial.

Presidente do Senado defendeu a necessidade de ter uma lei regulamentária. Ele lembrou que o Senado aprovou em 2020 um projeto que trata da regulação das plataformas digitais. A proposta, contudo, está travada na Câmara dos Deputados.

Alckmin não é o primeiro membro do governo a apoiar a regulação. No domingo (7), o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, defendeu a regulamentação "urgente" das redes sociais e criticou de forma indireta Elon Musk. Ele disse que "bilionários com domicílio no exterior" não podem ter controle de redes sociais e violar o Estado de Direito.

Redes sociais são lentes que nos permitem enxergar mais longe. Mas, hoje elas estão embaçadas, pois não têm sido usadas com responsabilidade. Por isso, saúdo a iniciativa do presidente do Congresso, @rodrigopacheco, de retomar o debate sobre a regulação das plataformas digitais.? -- Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) April 10, 2024

Musk x Moraes

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. Empresário questionou o ministro do STF do porquê de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial de Moraes.