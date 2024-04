Comissão do Senado convida Musk para falar sobre bloqueios de perfis no X

Além de Musk, outras pessoas foram convidadas. São elas: Rafael Batista, conselheiro jurídico do X para a América Latina; o jornalista Michael Shellenberger, que chamou o ministro Alexandre de Moraes de "ditador"; Regina Lima, consultora jurídica do Twitter; a youtuber bolsonarista Barbara Destefani, dona do perfil @taoquei1 no X; e ainda representantes do YouTube, Facebook, Instagram e Twitch.

O duelo entre Musk e Alexandre de Moraes

Dono do X (antigo Twitter), Musk tem feito críticas ao ministro do STF. Em ataques publicados na plataforma no último final de semana, o bilionário ameaçou não cumprir decisões judiciais sobre restrição ou bloqueio de perfis no X.

O bilionário acusa Moraes de "censura agressiva". Ele diz que as decisões de Moraes "violam a lei brasileira". Musk fez o comentário compartilhando uma sequência de publicações do jornalista norte-americano Michael Shellenberger com o título "Twitter Files Brasil".

Para o dono do X, o ministro "colocou dedo na balança para eleger Lula". O empresário questionou por que os congressistas brasileiros não promovem ações contra o ministro, sugeriu que Moraes ajudou Lula nas eleições e, por esse motivo, o petista "não tomará nenhuma atitude contra ele".

Moraes mandou abrir inquérito contra Musk

O ministro determinou a instauração do inquérito em decisão proferida no domingo (7). O documento exige a apuração em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. No sábado (6), o bilionário anunciou que estava retirando todas as restrições de contas no X determinadas pelo Judiciário brasileiro.