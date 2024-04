Sakamoto: Ataque a Moraes justifica plano de Musk de tirar X do Brasil

O plano de retirar a parte operacional do X (antigo Twitter) do Brasil está por trás dos ataques feitos por Elon Musk a Alexandre de Moraes e ao STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (9).

É claro que o X tem uma operação lucrativa aqui, mas não é nem próxima da Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, ou mesmo do Google. Internamente, há uma percepção no próprio X e no grupo de empresas da área de que ele pode estar usando todos esses ataques para justificar uma saída do Brasil.