Réu por atos golpistas insistiu: 'Tem que quebrar para o Exército entrar'

Matheus é um dos quatro golpistas (veja quem são) que os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) começam a julgar nesta quarta (13) por vários crimes que podem levar a penas de anos de prisão. Entre as centenas de réus, há 200 acusados cujos advogados entraram em contato com a Procuradoria Geral da República a fim de fechar acordos de não persecução penal. Carolina Brígido escreve que, para receber o benefício, o investigado precisa confessar o crime e ser réu primário.

Festa para o bolso dos carnívoros. É a vez do filé mignon. O corte nobre foi a carne com maior redução de preço em 2023, com queda de 16,9%, segundo a inflação oficial divulgada na terça (12) pelo IBGE. As carnes no geral tiveram uma queda média de 9,6% no acumulado do ano, e de 1,9% em agosto.

Costela, picanha e patinho, entre outras celebridades do churrasco, também estão mais em conta. Veja a lista dos cortes. O filé-mignon também se destaca entre todos os alimentos que compõem o IPCA. Foi o sexto item com maior redução de preço, atrás apenas de cebola (-43,7%), laranja (-36,1%), óleo de soja (-28,8%), abacate (-25,7%) e batata inglesa (-19,3%). Em 12 meses, a inflação acumula alta de 4,6%.

Facção criminosa usa fintechs para lavar dinheiro. O Ministério Público de São Paulo investiga o uso de empresas de tecnologia do setor financeiro na lavagem de dinheiro do tráfico (de drogas e armas) da facção criminosa PCC. Segundo o MP, há mais de 1,5 mil fintechs em operação no Brasil.

"Em vez de usar contas de 'laranjas', o depósito é feito em um banco digital sem agência física, sem que se saiba de onde veio o dinheiro", afirma o promotor Lincoln Gakiya. A segunda fase da Operação Sharks prendeu dois suspeitos de serem os operadores financeiros em esquema que movimentou mais de R$ 100 milhões em três anos. A ação contou com o apoio de mais de 100 policiais da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Leia aqui.

Gol de Marquinhos derrota o Peru. Em Lima, a seleção brasileira venceu o Peru por 1 a 0 na noite de terça (12), em jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Foi o segundo confronto da era Diniz, com cara da época do treinador Tite na salvadora bola aérea, no finalzinho do segundo tempo.