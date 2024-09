Datafolha congela ante a banalização do grotesco

Leonardo Sakamoto vê na estabilidade uma certa exaustão do eleitor com a baixaria da campanha. "Tal como a cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal não alterou as intenções de voto na eleição paulistana, o soco do assessor de Marçal que tirou sangue do marqueteiro de Ricardo Nunes, no debate do Flow, nesta segunda (23), também não mudou a corrida. A população pode estar cansada da violência física e verbal que acaba ofuscando o debate de ideias. Ou passou a encarar o pleito apenas como entretenimento e ainda está pensando em quem expulsará da casa em 6 de outubro", escreve.

Josias de Souza teme pela qualidade dos próximos espetáculos: "Contra esse pano de fundo marcado pela divisão da direita e pela inércia da esquerda, os próximos debates —TV Record, neste sábado; UOL-Folha, na segunda-feira; e TV Globo, na quinta— podem ser vistos por um franco-provocador como Marçal, numericamente atrás dos rivais, como convites para o vale-tudo. Depois da cadeirada, da expulsão e do soco, tornou-se impossível traçar limites para a insensatez".

Outros olhares

