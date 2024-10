Colunistas espetam três alfinetes na Faria Lima

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Não é fácil fazer previsões em economia. São muitas variáveis, e há fatores inesperados que bagunçam o coreto. É salutar que se entendam as predições de planejadores de bancos e luminares acadêmicos como um esforço honesto (quando o é) de ver o futuro, mas bastante sujeito a falhas.