Nunes escapa de debate e tem boa notícia no Datafolha

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Ricardo Nunes alegou uma reunião urgente com Tarcísio de Freitas para escapulir do debate UOL/Folha/RedeTV!, que se transformou numa grande sabatina com Guilherme Boulos. O deputado aproveitou a ocasião para pespegar o rótulo de covarde no prefeito. Nesse aspecto, colunistas do UOL concordam com o psolista. "Nunes disfarça mal sua covardia", diz Josias de Souza. "Nunes foge de debate com Boulos", escreve Reinaldo Azevedo. E Leonardo Sakamoto sai com esta: "Tarcísio 'mete atestado' para Nunes escapar de debater sobre apagão em SP".