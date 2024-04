Após explosões no Irã, EUA pedem para americanos em Israel limitarem deslocamentos

A Austrália já tinha pedido aos seus cidadãos para evitarem estas duas áreas e, se estivessem preocupados, para saírem das regiões.

Guterres teme "conflito regional generalizado"

Os disparos israelenses também tiveram como alvo uma posição militar no sul da Síria na sexta-feira, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Os ataques israelenses visaram uma posição de radar do exército sírio entre as províncias de Soueida e Daraa", informou Rami Abdel Rahman, diretor desta ONG sediada no Reino Unido, que conta com uma vasta rede de fontes na Síria. Rayan Maarouf, ativista e diretor do veículo online Suwayda 24, também relatou estes ataques.

"Estamos à beira de uma guerra no Médio Oriente que irá se repercutir no resto do mundo", sublinhou o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, na quinta.

"O Oriente Médio está à beira do precipício. Nos últimos dias, assistimos a uma escalada perigosa, por palavras e ações", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres. "Um erro de cálculo, uma falha de comunicação, um erro, poderia levar ao impensável, a um conflito regional generalizado que seria devastador para todos os envolvidos e para o resto do mundo", acrescentou, ao pedir mais uma vez por um cessar-fogo em Gaza.