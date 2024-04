Projeto que limita exclusão de perfis em redes sociais avança no Senado

No dia 14 de setembro de 2021, a MP de Bolsonaro sofreu duas derrotas: teve a validade suspensa pelo STF e foi devolvida ao Palácio do Planalto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O motivo foi o mesmo: o Executivo teria contrariado preceitos da Constituição Federal.

A pedido da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e de partidos políticos —PSB, Solidariedade, PSDB, PT, Novo e PDT—, a ministra Rosa Weber, hoje aposentada, afirmou que a Constituição afasta a fixação de regra sobre direitos e garantias fundamentais por meio de medida provisória.

Segundo a ministra, "possibilitar ao presidente da República, chefe do Poder Executivo, a restrição de direitos fundamentais por meio de instrumento unilateral —a medida provisória—, sem qualquer participação ativa de representantes do povo e da sociedade civil, revela-se incompatível com o propósito de contenção do abuso estatal".

Ainda segundo a decisão de Rosa Weber, "a propagação de fake news, de discursos de ódio, de ataques às instituições e à própria democracia, bem como a regulamentação da retirada de conteúdos de redes sociais consubstanciam um dos maiores desafios contemporâneos à conformação dos direitos fundamentais."