É compreensível, em um mundo complexo e perigoso como este em que vivemos, que o Brasil deseje se equilibrar entre os blocos em disputa. Não interessa ao país importar conflitos de fora, nem ser compelido a tomar lados apenas para satisfazer parceiros.

O racional de uma política externa "pendular" ou de "não alinhamento ativo" é perfeitamente lógica. A "via do meio", aliás, muitas vezes parece refletir os interesses multifacetados do país, que comunga de uma série de valores com os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, sem que isso impeça que dialogue com o Oriente ou o Sul global para defender plataformas que elevam a voz das potências emergentes, algo também fundamental para um Estado com as nossas características e capacidades.

A tomada de decisão é tão simples quanto isso: em um cenário em que várias potências estão concentradas em outras regiões do mundo ou em agendas que não convergem com as nossas, o Brasil precisa se aproximar de quem vê o país como prioridade e de onde podemos nos beneficiar de forma construtiva, o que, em princípio, não é um problema.

A questão é que esse tipo de política está cercada de inúmeros riscos que precisam ser adequadamente mensurados. Fazer da política externa de um país algo meramente instrumental pode ter severas implicações de longo prazo. Em relações internacionais não é bom ser visto como "hesitante" ou "em cima do muro". Isso impacta a confiança e a credibilidade na hora de construir diálogos.

A dita "busca por neutralidade" pode levar à falta de assertividade e à dificuldade em comunicar as necessidades aos outros. Também fomenta o desenvolvimento de relações superficiais e pode implicar ineficácia na solução de problemas, já que, em muitos casos, pode haver dificuldades em se comprometer com escolhas objetivas. Pior do que isso, tentar "ser sempre isento" pode levar a uma falta de identidade clara, já que significa moldar-se de acordo com as expectativas dos outros em vez de expressar quem realmente somos.