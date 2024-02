OMS fala em 100 mil mortos, feridos e desaparecidos em Gaza

No total, 22.131 estruturas foram identificadas como destruídas, com mais 14.066 consideradas severamente danificadas e 32.950 moderadamente danificadas.

"No total, um número impressionante de 69.147 estruturas, equivalente a aproximadamente 30% do total de estruturas da Faixa de Gaza, foi afetado", constata. A Cidade de Gaza foi duramente atingida, com 8.926 estruturas destruídas.

As novas descobertas ainda apontam um número estimado de 93.800 unidades habitacionais danificadas na Faixa de Gaza.