Nos bancos suíços, Maluf passou de 'nobreza' ao status de persona non grata

Segundo Stephan Baker, então advogado da Prefeitura de São Paulo em Jersey, a resposta dada naquele momento foi de que Flávio Maluf, filho do ex-prefeito, era quem a operava.

No ano seguinte, o banco pediu novos detalhes, e a família Maluf explicou que a entrada de US$ 13 milhões da Chanani era parte de comissões pagas por intermediar um contrato. "O próprio banco pediu maiores informações", insistiu Baker.

Uma carta entregue ao juiz em Jersey, Howard Page, e escrita pelo escritório que representava Maluf na época na Suíça foi quem respondeu à pressão do banco, alegando que o dinheiro vinha de "negócios legítimos".

O Deutsche Bank também acabou colaborando com as investigações da Justiça. A debandada de seus aliados continuaria. Segundo advogados próximos ao caso, o conselheiro de investimentos Hani Bin Al Kalouti, que atuaria apenas na gestão das contas da Durant no Deutsche Bank de Jersey, se afastaria dos negócios da família. Al Kalouti era uma espécie de banqueiro particular do grupo, segundo os advogados de acusação.

Na própria ilha de Jersey, as autoridades insistiram em usar o caso Maluf como um sinal à comunidade internacional de que estão dispostos a colaborar e não queriam ser vistos como um paraíso fiscal que serve de abrigo para corruptos.

Naquele momento, a ofensiva contra os paraísos fiscais era liderada por um jovem senador: Barack Obama. Ele propunha duras sanções contra centros offshore que não cumprissem com acordos internacionais para compartilhar informações sobre suspeitos de crimes financeiros. Jersey foi duramente cobrada e utilizou justamente do caso do político brasileiro para tentar aliviar a pressão contra a ilha.



Uma carta redigida pelo então senador americano Frank Walker aponta justamente a colaboração de Jersey com investigações em Nova York sobre as contas de Maluf como uma prova da seriedade das autoridades da ilha em combater a lavagem de dinheiro.