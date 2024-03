UE diz que acordo com Mercosul não amplia desmatamento e contradiz Macron

Ele, porém, é taxativo sobre o que a Comissão acredita que será o impacto do acordo.

"A abertura do mercado para os produtos agrícolas ao abrigo do Acordo UE-Mercosul será muito limitada em comparação com as exportações brasileiras no seu conjunto", disse.

"Além disso, os produtos exportados para a UE terão de cumprir a legislação comunitária, por exemplo, o Regulamento Cadeias de Abastecimento sem Desflorestação, que proporciona uma plataforma de colaboração com as empresas brasileiras em matéria de práticas nocivas nas áreas do agronegócio e da desflorestação", alegou.

Segundo ele, o Brasil "também demonstrou que pode aumentar a produção através da melhoria da produtividade, sem a necessidade de expandir as terras agrícolas".

"Por exemplo, no período de 2005-2012, a produção agrícola brasileira aumentou, enquanto a desflorestação e a pressão sobre os territórios indígenas diminuíram significativamente. Por conseguinte, não se prevê que o acordo crie uma pressão adicional sobre os territórios indígenas", garantiu.

Ele ainda completou que "as políticas florestais e de proteção dos indígenas são instrumentos chave para mitigar o desmatamento e reduzir a pressão sobre os territórios indígenas".