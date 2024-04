Brasil apoiará na ONU resolução contra envio de armas para Israel

Reafirma o direito inalienável, permanente e irrestrito do povo palestino à autodeterminação, incluindo seu direito de viver em liberdade, justiça e dignidade e o direito ao seu Estado independente da Palestina;

Reafirma também a necessidade de alcançar uma solução pacífica justa, abrangente e duradoura para o conflito israelense-palestino, em conformidade com o direito internacional

Pede que Israel, a potência ocupante, encerre imediatamente sua ocupação do Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental, e a reverter e corrigir quaisquer impedimentos à independência política, à soberania e à integridade territorial da Palestina, e reafirma seu apoio à solução de dois Estados, Palestina e Israel, vivendo lado a lado em paz e segurança;

Expressa também grande preocupação com a fragmentação e as mudanças na composição demográfica do Território Palestino Ocupado, resultantes da contínua construção e expansão dos assentamentos, da transferência forçada de palestinos e da construção do muro por Israel, e enfatiza que essa fragmentação, que mina a possibilidade de o povo palestino realizar seu direito à autodeterminação, é incompatível com os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas.

Confirma que o direito do povo palestino à soberania permanente sobre suas riquezas e recursos naturais deve ser usado no interesse de seu desenvolvimento nacional, do bem-estar do povo palestino e como parte da realização de seu direito à autodeterminação;

Solicita a todos os Estados que garantam suas obrigações de não reconhecimento, não ajuda ou assistência com relação às graves violações das normas peremptórias do direito internacional por Israel, em particular da proibição da aquisição de território pela força, a fim de garantir o exercício do direito à autodeterminação.