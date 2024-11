Empresário morto detalhou provas que disse ter contra PCC; veja vídeo

A Polícia Civil já sabe que o empresário foi atacado por dois homens. Eles usavam balaclava para esconder os rostos. Após os disparos, ambos entraram em um Gol preto, onde um motorista os aguardava, e fugiram.

O carro está em nome de um proprietário de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O veículo foi abandonado nas imediações do aeroporto e dentro dele havia munição de fuzil e um colete à prova de bala. As armas usadas no crime também foram encontradas.

Pivô de conflito no PCC

Vinícius era o pivô de uma guerra interna no PCC e as ameaças contra ele se intensificaram no começo deste semestre, após ter feito delação premiada denunciando integrantes da facção criminosa e também policiais civis acusados de corrupção.

Ele e o agente penitenciário David Moreira da Silva, 38, foram acusados pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), pelos assassinatos de Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, e Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue.

As vítimas foram mortas a tiros às 12h10 de 27 de dezembro de 2021 em frente ao número 110 da rua Armindo Guaraná, no Tatuapé, zona leste paulista. Noé Alves Schaum, 42, acusado de ser o executor do crime, foi assassinado em 16 de janeiro de 2022, no mesmo bairro.