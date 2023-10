Acordos abraânicos

O tempo mostrou atitudes sensatas de Israel na costura do reconhecimento do Estado nacional. Por exemplo, depois da Guerra dos 6 dias, em 1967, Israel apossou-se da Faixa de Gaza, Cisjordânia, Sinai, colinas do Golã e Jerusalém oriental. No acordo com o Egito, que reconheceu o Estado judeu, devolveu a península do Sinai, rica em petróleo.

Com a postura assumida após o massacre de 7 de outubro passado, Netanyahu arrisca dar motivo a rescisões de alguns dos chamados "acordos abraâmicos".

Pode até assistir à suspensão do acordo com a sunita Arábia Saudita, interessada em suporte ao seu programa nuclear para uso civil. Ora, isso é tudo que o xiita Irã deseja.

A lembrar que os acordos abraâmicos, de se incluir os com o Egito (1979), Jordânia (1994), Emirados Árabes e Bahrein (2020), colocaram o Estado teocrático iraniano em alerta máximo. Com isso, intensificaram-se os apoios ao Hezbollah e ao Hamas. Em síntese, o Irã arma e confere sustento econômico aos braços bélicos de oposição ao reconhecimento do Estado de Israel.

Encontro de Beirute

As agências de inteligência ocidentais chegaram a dizer que teria havido coordenação iraniana na planificação da Operação Tempestade Al-Aqsa.