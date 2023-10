No jargão de inteligência, no mundo das espionagens dos 007, informe difere de informação, esta última empregada quando existe certeza. Os infiltrados do Shin Bet teriam passado um informe. E muitos informes, diante do conflito, são vendidos por pouco dinheiro, por pessoas desesperadas.

Talvez, até seja algo plantado para o primeiro-ministro de Israel, o populista Benjamin Netanyahu, ganhar tempo diante da forte pressão dos familiares dos reféns do terrorismo do 7 de outubro passado.

Os familiares dos reféns exigem de Netanyahu a abertura imediata de negociações para as libertações. E viram como sinal de boa-vontade a liberação da mãe e filha que estavam entre os mais de 200 reféns levados pelo Hamas.

Os familiares dos reféns temem pelos bombardeios errôneos pelas forças israelenses. E tem o filme já conhecido, o "déjà vu", ou seja, a conhecida tática terrorista de usar reféns como escudos humanos ou como instrumentos de ameaças para o cessar-fogo.

Hoje foram enterradas as vítimas do bombardeio equivocado à da igreja ortodoxa cristã. Israel desculpou-se pelo erro do alvo, quando o ponto focado seria um centro de adestramento do Hamas.

Não bastasse o trágico engano, entidades internacionais alertam para o crescente número de crianças mortas em Gaza.