Biden, com esforço, conseguiu suspender a iniciativa do ataque por terra, que tinha dia hora e marcados e já aviso para a população palestina deslocar-se para a região do Sinai.

No telefonema de Biden para o presidente do Egito, este protestou, pois ficaria numa "sinuca de bico": na hipótese de manter fechada a saída pelo vale de Rafah estaria caracterizada a sua corresponsabilidade. Caso determinasse a abertura, cerca de 2 milhões de palestinos, entre eles integrantes do Hamas, penetrariam no Egito, que não teria condições de abrigá-los: "que fiquem abrigados no deserto israelense de Neguev", teria dito Al Sisi, presidente do Egito.

O presidente egípcio teve de reprimir o braço terrorista da chamada Irmandade Muçulmana. Não quer o Hamas clandestinamente no seu território.

Tão logo Biden e Sunak deixaram Israel, operadores dos direitos humanos internacionais apontaram para a farsa da liberação dos 20 caminhões com recursos de sobrevivência. Isso não atente às necessidades e o risco de a carga de suprimentos cair sob controle do Hamas não legitima, à luz do Direito das Gentes, sacrificar a população civil.

Sob pressão e com baixa aprovação dos cidadãos israelenses, o populista Bibi Netanyahu voltou ao plano insano da invasão por terra de Gaza. Seu discurso é que sem eliminar o Hamas o povo judeu nunca terá paz e sossego. Mais ainda: seria questão de sobrevivência. Bibi, então, foi visitar na sexta o batalhão estacionado ao norte da Faixa de Gaza. Aos soldados pediu que combatessem "como leões", um convite à irracionalidade. Matar, matar e matar, ainda que crianças, velhos e mulheres.