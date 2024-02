'Saidinha' de presos pode virar colcha de retalho tecida por Moro

A postura é inconstitucional, pois, frise-se, a aposta da nossa lei maior é na emenda, na ressocialização do preso. As saidinhas contribuem para a ressocialização do condenado. Representam forma civilizada daquilo que a doutrina penitenciária chama de " individualização da execução penal".

Em especial, os deputados se esquecem de que não ultrapassa 5% a parcela dos presos que não voltam à cadeia e obrigam o Estado à recaptura. E basta um preso contemplado voltar ao crime no período da "saidinha" para o sistema ser considerado imprestável.

Ontem, com 62 votos, o Senado abrandou um pouco o endurecimento inconstitucional votado anteriormente na Câmara, ao permitir a "saidinha" em uma única situação.

Mas em relação à lei atual, de forma geral, foi mantido o endurecimento das regras. O Senado também trombou com a Constituição, ao comprometer o sistema progressivo, com premiações e estímulos. Estímulo, no caso em exame, são as saídas nos feriados para visitar parentes. Atenção: só para quem está em sistema semiaberto, tem bom comportamento atestado pela direção do estabelecimento prisional e cumpriu mais de 1/6 da pena no regime em curso.

Sérgio Moro pisa na Constituição

Por proposta do senador Sérgio Moro, que abraçou o populismo e pisa na Constituição, só poderá ter o benefício aquele que frequenta cursos profissionalizantes, ensino médio ou superior e desde que não se trate de processo de execução de pena por crime hediondo ou praticado com violência ou grave ameaça.