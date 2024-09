Não há registro de que Bluesky tenha chamado Elon Musk de 'Kiko' no X

Segundo o post, Elon Musk teria dito ao Bluesky que estava esperando a rede social liberar a função de vídeo para que ele pague as multas e libere o acesso do X no Brasil. Em resposta, a conta da Bluesky teria dito que liberou a função de vídeos e desafiou o bilionário, chamando-o de 'Kiko'.

No Facebook, a imagem é compartilhada com a legenda: "E o dono da Bluesky que tá usando o apelido dado ao Kiko pelos brasileiros". O apelido 'Kiko dos foguetes' é usado por alguns brasileiros para se referir a Musk (aqui), que também é dono da SpaceX.

Por que é falso

Não há registros da suposta troca de mensagens no X. O UOL Confere fez uma busca avançada no X acessando a rede social a partir dos Estados Unidos e não encontrou a alegada interação. A pesquisa foi feita por menções a Elon Musk no perfil do Bluesky e pelo termo 'Kiko'. Veja abaixo o resultado:

Não há registro no X de que o perfil do Blueksy tenha chamado Elon Musk de Kiko Imagem: Reprodução/X

Interação mais recente é de março. Há registro de uma interação entre o perfil do Bluesky e o bilionário, mas em 11 de março, e não em setembro, como aponta a montagem. Além disso, a mensagem tem conteúdo diferente do que insinua o post desinformativo. Em tradução livre, o post do Bluesky diz o seguinte: "Bilionários como Elon Musk são ameaçados pelo Bluesky. Estamos criando uma rede social aberta que deixa você escolher seu próprio feed, te dá o direito de sair, e fornece a comunidades ferramentas para o autogoverno. Os céus são mais azuis no Bluesky".